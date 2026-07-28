Європейський футбольний союз (УЄФА) виступив з офіційною заявою із критикою планів президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо залучення приватних інвесторів до чемпіонатів світу. Слова наводить Twitter Ben Jacobs.

У керівному органі європейського футболу наголосили на неприпустимості комерціалізації ключових турнірів планети:

Це перетинає межу, яку керівні органи футболу ніколи не повинні переступати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само мають чинити всі національні футбольні асоціації, а також усі зацікавлені сторони – ліги, клуби, футболісти, вболівальники, уряди та кожен, кому небайдуже майбутнє футболу.

Душа футболу та його система управління – не товар, яким можна торгувати, особливо за повної відсутності прозорості щодо того, хто саме отримає від цього фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу, і ФІФА не має права його продавати.