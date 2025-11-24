Олександра Олійникова висловилася про перемогу на турнірі серії Challenger у Чилі. Українку цитує btu.org.ua:

Почуваюся зараз приголомшливо, тому що це титул і це дуже важливо для мене. Турнір неймовірний, і я дійсно щаслива через цю перемогу. І ще – завдяки цій перемозі завтра я увійду в топ-100. Так що так, це дуже важливо.

Це дуже важлива перемога для мого батька. Він зараз в армії, захищає Україну, і це неймовірно важко. Я намагаюся з усіх сил стати тією спортсменкою, якою він хотів мене бачити, тому що це була його мрія. Він вірив, що я увійду в топ-100, коли ніхто більше не вірив. Я вже не можу дочекатися, коли зателефоную йому, бо знаю, що це для нього означає.

Ще один важливий момент: після цієї серії турнірів я повертаюся в Україну і готуватимуся до наступного сезону, який почну вже як гравець топ-100. Я гратиму Masters, гратиму Major, турніри WTA. І моя підготовка відбуватиметься в Києві – це моє рідне місто.

Я хочу сказати спасибі нашим захисникам, тому що якби не українські військові, я б не змогла готуватися вдома. Це дуже важливо. Тож спасибі нашій армії, яка захищає мене, і спасибі всім, хто підтримує Україну – завдяки цьому я можу повернутися додому.