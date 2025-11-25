Ліга чемпіонів. Розклад матчів на 25 листопада
Головний єврокубковий турнір повертається після міжнародної паузи
близько 2 годин тому
У рамках п’ятого ігрового тижня Ліги чемпіонів команди продовжують боротьбу за важливі очки у спільній таблиці, де зведені всі 36 учасників турніру. На цій стадії кожен клуб проводить по вісім матчів.
Тиждень обіцяє подарувати одразу кілька топових протистоянь.
Центральною подією вівторка стане матч у Лондоні, де Челсі прийме Барселону. У цей же час Манчестер Сіті вдома зіграє проти Баєра з Леверкузена, а Ювентус вирушить на складний виїзд до Буде Глімт. Крім того, увагу українських вболівальників приверне поєдинок у Неаполі, де Наполі зустрінеться з Карабахом Олексія Кащука, а також протистояння Бенфіки Трубіна та Судакова з Аяксом в Амсетрдамі.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 листопада, вівторок
19:45
Аякс (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія)
Галатасарай (Туреччина) – Рояль Уніон СЖ (Бельгія)
22:00
Челсі (Англія) – Барселона (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія) – Байєр Леверкузен (Німеччина)
Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Вільярреал (Іспанія)
Буде Глімт (Норвегія) – Ювентус (Італія)
Наполі (Італія) – Карабах (Азербайджан)
Славія Прага (Чехія) – Атлетік (Іспанія)
Марсель (Франція) – Ньюкасл Юнайтед (Англія)
