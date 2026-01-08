Манчестер Сіті уважно стежить за правим захисником Брентфорда Мікаелем Кайоде. У таборі городян високо оцінюють холоднокровність 21-річного футболіста в оборонних діях, а також його здатність ефективно підтримувати атаки команди. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, інтерес до італійського захисника проявляють не лише представники АПЛ. У списку потенційних претендентів також значаться Баварія, Ювентус та Інтер. У разі надходження офіційної пропозиції вже під час зимового трансферного вікна Брентфорд планує вимагати за Кайоде від 35 до 40 мільйонів євро. При цьому зазначається, що влітку трансферна вартість гравця може зрости.

У поточному сезоні Мікаель Кайоде провів 25 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із Брентфордом чинний до літа 2030 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника оцінюється у 20 мільйонів євро.

Також, Манчестер Сіті знаходиться за крок від підписання захисника Крістал Пелес.