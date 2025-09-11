Європейський клуб орендував форварда Полісся
Відомі деталі трудової угоди
Нападник житомирського Полісся Дімітар Трайков знову змінив команду. Сьогодні про перехід 21-річного форварда офіційно повідомив північномакедонський клуб Работнічкі зі Скоп'є.
У Работнічкі Трайков перебрався на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону.
Полісся придбало Трайкова влітку минулого року за 300 тисяч євро. Проте за першу команду житомирян Дімітар не зіграв жодного матчу, а другу частину минулого сезону відіграв у оренді в Хорватії за Дугополє (13 матчів, 7 голів).
