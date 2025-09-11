Житомирське Полісся офіційно підтвердило підписання воротаря збірної України Георгія Бущана. 31-річний голкіпер перейшов до клубу на умовах оренди терміном на один сезон.

За інформацією ТаТоТаке, спочатку представники Бущана пропонували його послуги колишньому клубу київському Динамо. Однак після консультації з тренером воротарів Михайлом Михайловим керівництво ухвалило рішення не повертати футболіста, зробивши ставку на розвиток Руслана Нещерета.

Нагадаємо, взимку 2025 Бущан залишив Динамо і підписав контракт з Аль-Шабабом. За цей період він провів 12 зустрічей за новий клуб, пропустивши 24 м'ячі.