Європейський клуб підписав українського хавбека
Футболіст змінив команду
Фото - ФК Лудогорець
Болгарський Лудогорець офіційно оголосив про перехід українського півзахисника польської Лехії Івана Желізка.
Умови контракту між клубом та 25-річним футболістом не повідомляються.
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У сезоні 2025/26 Желізко провів 33 матчі за Лехію, відзначившись 7 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами.
Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека в чотири мільйони євро.