Київське Динамо програло азербайджанському Карабаху і вилетіло з Ліги конференцій.

Ексфорвард біло-синіх Віктор Леоненко в інтерв'ю Sport-express.ua відповів на питання, чи потрібно президенту Динамо Ігорю Суркісу звільняти головного тренера команди Ігоря Костюка.

«Хто платить гроші, той нехай і думає. Чому я маю думати за Ігоря Михайловича? Скоро все дізнаємося. Костюк не виконав завдання у єврокубках, вилетів від Карабаха, який можна було спокійно проходити. В УПЛ ледь внічию з Вересом не зіграв. Ти багато бачив моментів у динамівців в Рівному? Отож! Все, Костюка можна сміливо звільняти, і це логічно.

Кого ставити замість Костюка? Про це Ігорю Михайловичу треба було думати раніше, ще коли він призначав Костюка. Тим більше, ми ж не знаємо, на який термін там у нього контракт підписаний. Якщо на п'ять років, то тепер доведеться відступні платити, але, може, в контракті прописана опція дострокового розірвання угоди у разі невиходу в єврокубки.

А головним тренером Динамо особисто я бачу Юрія Мороза», – сказав Леоненко.