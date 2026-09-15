Колишній головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску розповів про своє ставлення до київського Динамо та можливу роботу в українському клубі. У коментарі для ТаТоТаке він зізнався, що хотів би одного дня очолити столичну команду.

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Румунський фахівець не закриває для себе можливість попрацювати з Динамо в майбутньому та мріє про успіхи разом із київським клубом.

«Я сподіваюсь, що одного дня я буду тренером київського Динамо. Ми будемо боротись і будемо перемагати», – заявив Йорданеску.

Водночас наставник наголосив, що наразі не готовий прийняти команду. Попри це, він зберігає позитивне ставлення до Динамо та українського футболу загалом.

«Однак зараз, на жаль, не той момент. Тому я зберігаю величезну повагу і до Динамо, і до українського футболу в цілому», – сказав тренер.

Останнім місцем роботи Йорданеску була варшавська Легія, яку він очолив влітку 2025 року. Разом із польським клубом румунський спеціаліст виграв Суперкубок Польщі.

Наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. У сьомому турі команда Ігоря Костюка 19 вересня зіграє проти Зорі.