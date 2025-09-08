Михайло Цирук

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе другий поєдинок відбору на ЧС-2026 проти команди Азербайджану. Сказати, що ця гра в рази важливіша за зустріч з Францією (0:2), що відбулася в пʼятницю, зовсім не буде перебільшенням. Позитивний результат з Ле Бльо для нашої команди був би справжнім дивом і приємним бонусом. Як і підсумкове перше місце в групі. Франція - це справді команда з іншої планети, а ймовірність випередити її - мінімальна.

А от реальна боротьба за другу позицію для команди Сергія Реброва розпочинається саме зараз. Саме в матчах проти Азербайджану та Ісландії буде визначатися, чи зможе наша збірна дати собі черговий шанс потрапити на мундіаль через плейоф. І для того, аби відповідь на це питання точно була ствердною, необхідно вигравати обидві зустрічі як в одних, так і в інших, тож в цих матчах Україна просто не має права на помилку. Пропонуємо до вашої уваги анонс другого поєдинку синьо-жовтих на шляху до ЧС-2026.

Цю команду не можна не перемагати

На цьому будь-які анонси та розмови навколо цього поєдинку, загалом, можна завершувати. Азербайджан - якщо і не футбольний карлик, то пішов від нього зовсім недалеко. Жодної участі, чи бодай навіть натяку на участь на великих турнірах, останні корзини під час усіх жеребкувань та останні місця у кваліфікаціях. Словом, абсолютно нічого цікавого.

І тут навіть не хочеться згадувати, що Азербайджан посідає 122 місце в рейтингу ФІФА, що у двох спарингах проти нього Україна не пропустила жодного голу, зігравши внічию 0:0 та здобувши перемогу 6:0, що у першому турі ця команда без жодних шансів та варіантів поступилася Ісландії (0:5). Навіть без усього всього зрозуміло, що цю збірну потрібно перемагати будь-яким складом, на будь-якому полі, за будь-яких обставин.

Звісно, легкого розгрому на одній нозі не вимагатимемо, адже Україна - і близько не гранд європейського та світового футболу. Але ми - звичайний середняк, а Азербайджан - ні. Тому, перемога, перемога й тільки перемога. Жодних відмазок, жодних розмов про календарі, перельоти, ситуацію в країні, газон. Пе-ре-мо-га. А будь-який інший результат - провал і ганьба.

Сантуш out, але нам байдуже

Власне, враховуючи рівень суперника, який востаннє вигравав у футбол ще 11 матчів тому, коли 11 червня минулого року переміг у спарингу Казахстан (2:1), а в офіційному матчі не перемагав з 16 листопада 2023 року, коли сенсаційно розгромили Швецію (3:0), перемагати його потрібно будь-яким складом.

Не допомогло Азербайджану й призначення на пост головного тренера зіркового Фернанду Сантуша. У 11 матчах під орудою португальця команда не здобула жодної перемоги та лише двічі зіграла внічию. Тож його звільнення, особливо після принизливої поразки від Ісландії, виглядає цілком логічним та справедливим.

Тож у матчі проти України діями своїх підопічних керуватиме тренер місцевої молодіжки Айхан Аббасов. Добре це для нас чи погано? Загалом, зміна наставника часто додає команді додаткової мотивації та емоційного заряду. Але в нашому випадку все це не має особливого значення: супернику такого рівня у грі з Україною не повинно допомогти нічого, а якщо таки допоможе - це вже будуть суто проблеми Реброва та його підопічних.

