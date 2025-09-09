Сьогодні, 9 вересня, у рамках другого туру відбору на чемпіонат світу у групі D збірна Азербайджану прийме команду України. Азербайджанці не можуть виграти вже протягом одинадцяти матчів, за цей час здобувши лише дві нічиї та зазнавши дев'яти поразок.

За цей період команда зуміла забити лише чотири м'ячі. Останню перемогу азербайджанці здобули у червні минулого року, обігравши Казахстан із рахунком 3:2 у товариському поєдинку.

Безвиграшна серія збірної Азербайджану (11 матчів)

ЧС (кваліфікація): Ісландія – Азербайджан – 5:0

ТМ: Азербайджан – Угорщина – 1:2

ТМ: Латвія – Азербайджан – 0:0

ТМ: Азербайджан – білорусь – 0:2

ТМ: Азербайджан – Гаїті – 0:3

ЛН: Швеція – Азербайджан – 6:0

ЛН: Азербайджан – Естонія – 0:0

ЛН: Азербайджан – Словаччина – 1:3

ЛН: Естонія – Азербайджан – 3:1

ЛН: Словаччина – Азербайджан – 2:0

ЛН: Азербайджан – Швеція – 1:3

Раніше Азербайджан залишився без головного тренера Фернанду Сантуша.