Італійський Ювентус продовжує переговори з французьким ПСЖ щодо трансферу нападника Рандаля Коло Муані.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони поки що не досягли остаточної угоди, проте вже визначили орієнтовну вартість угоди. У разі успіху, Туринський клуб заплатить 55 мільйонів євро фіксованої суми, а також до п'яти мільйонів у вигляді бонусів.

Планується, що форвард перейде до Ювентусу на правах оренди з обов'язковим подальшим викупом контракту.

Нагадаємо, що у другій половині минулого сезону Коло Муані вже виступав за туринців в оренді, провівши 22 зустрічі, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.

