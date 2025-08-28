Ювентус готовий віддати 55 мільйонів євро за форварда ПСЖ
Рандаль Коло Муані перебуває в списку побажань Ювентуса
близько 2 годин тому
Рандаль Коло Муані/фото: Ювентус
Італійський Ювентус продовжує переговори з французьким ПСЖ щодо трансферу нападника Рандаля Коло Муані.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони поки що не досягли остаточної угоди, проте вже визначили орієнтовну вартість угоди. У разі успіху, Туринський клуб заплатить 55 мільйонів євро фіксованої суми, а також до п'яти мільйонів у вигляді бонусів.
Планується, що форвард перейде до Ювентусу на правах оренди з обов'язковим подальшим викупом контракту.
Нагадаємо, що у другій половині минулого сезону Коло Муані вже виступав за туринців в оренді, провівши 22 зустрічі, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.
Поділитись