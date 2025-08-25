Павло Василенко

Душан Влахович більше не входить до планів Ювентуса на новий сезон. За повідомленнями інсайдера Ніколо Скіри, сербський нападник може перейти до Мілана, де його активно хоче підписати головний тренер команди Массіміліано Аллегрі.

Влахович довгий час залишався ключовим гравцем «Старої Синьори». Зараз Ювентус прагне його продати, проте угода виявляється надзвичайно складною.

Мілан шукає нового нападника після того, як трансфер Віктора Боніфейса з Баєра не відбувся через проблеми під час медогляду. Тож серб стає першою альтернативою для італійського гранда.

Аллегрі добре знайомий з Влаховичем: тренував його у Ювентусі і впевнений, що нападник зможе стати потужним бомбардиром у Серії А. Менеджер россонері налаштований на підписання гравця, але клуб має бути готовим до значних витрат на його зарплату.

У сезоні 2024/25 Влахович провів 44 офіційні матчі за Ювентус, забив 17 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 35 мільйонів євро.