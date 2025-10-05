Новини перед матчем та поточна форма команд

Після трьох перемог на старті Серії A Ювентус помітно здав – команда зіграла чотири матчі поспіль унічию в усіх турнірах. Остання з них сталася в Лізі чемпіонів, де туринці втратили перемогу на останніх хвилинах у поєдинку з Вільярреалом (2:2).

Попри це, Ювентус залишається однією з трьох команд, які ще не програвали в чемпіонаті (3 перемоги, 2 нічиї). Проте серія нічиїх викликає занепокоєння – така проблема переслідувала команду і минулого сезону. «Б’янконері» вже десять матчів поспіль не знають поразок у Серії A (6 перемог, 4 нічиї) і виграли шість з останніх семи домашніх зустрічей (1 нічия).

Колишній наставник туринців Масиміліано Аллегрі повертається до знайомої арени вже в ролі головного тренера Мілана. Його команда демонструє чудову форму – п’ять перемог поспіль, включно з тріумфом над чинним чемпіоном «Наполі» (2:1). У чотирьох з цих матчів «россонері» зберегли свої ворота недоторканими.

Мілан розділяє перше місце в таблиці (4 перемоги, 1 поразка) та вперше з квітня 2024 року має серію з чотирьох поспіль перемог у лізі. На виїзді команда також упевнена – шість перемог у семи останніх офіційних матчах (1 поразка).

Історія протистоянь

Останні вісім матчів між Ювентусом і Міланом у Серії A завершувалися рівно: по дві перемоги кожної сторони та чотири нічиї. За цей період було забито лише вісім голів, тож уболівальникам не варто очікувати феєрверку результативності.

Цікаві факти та серії

У п’яти останніх матчах Ювентуса обидві команди забивали.

Туринці забивали щонайменше двічі в шести з останніх семи домашніх матчів.

Мілан виграв п’ять із семи останніх виїзних поєдинків без пропущених м’ячів.

«Россонері» відкривали рахунок у шести з семи ігор цього сезону (6 перемог, 1 поразка).

Ключові гравці та втрати

Франсіску Консейсао забивав у двох матчах поспіль, і сім із його дев’яти голів за Ювентус припали на другі тайми. Алексіс Салемакерс з Мілана результативно провів останні зустрічі – має 1 гол і 5 асистів у шести матчах за клуб і збірну та жодного разу не програвав у Серії A, коли забивав (14 перемог, 4 нічиї).

У туринців травмувався Хуан Кабаль, а в Мілана через червону картку в матчі з Наполі дискваліфікований Первіс Еступіньян.

