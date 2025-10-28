Дель П’єро: «Проблеми Ювентуса значно глибші за тренерське питання»
Стара Сіньйора звільнила Тудора на фоні затяжної серії невдалих результатів
31 хвилину тому
Багаторічний капітан Ювентуса Алессандро Дель П’єро поділився своєю думкою про нинішній стан туринського клубу після поразки від Лаціо (0:1) у матчі Серії А.
Не сказав би, що слово “плутанина” точно описує ситуацію. Проблема не в тренері — все набагато глибше. Команді цього сезону справді важко згуртуватися.
Команда залишалася в грі проти Лаціо й могла розраховувати щонайменше на нічию. Вони добре виглядали і проти Реала, а основні труднощі виникли в зустрічі з Комо. У будь-якому випадку, навіть із іншим тренером цей склад навряд чи би виграв скудетто, — передає слова Дель П'єро Football Italia.
Напередодні керівництво клубу ухвалило рішення про звільнення Ігора Тудора, який очолив Ювентус навесні 2025 року. Під його керівництвом туринці провели вісім матчів у чемпіонаті та наразі посідають восьме місце в таблиці Серії А.
