Не сказав би, що слово “плутанина” точно описує ситуацію. Проблема не в тренері — все набагато глибше. Команді цього сезону справді важко згуртуватися.

Команда залишалася в грі проти Лаціо й могла розраховувати щонайменше на нічию. Вони добре виглядали і проти Реала, а основні труднощі виникли в зустрічі з Комо. У будь-якому випадку, навіть із іншим тренером цей склад навряд чи би виграв скудетто, — передає слова Дель П'єро Football Italia.