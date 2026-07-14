Ювентус хоче підписати хавбека збірної України
Сторони вже розпочали перемовини
близько 3 годин томуПідписатися в
Італійський Ювентус розпочав роботу над можливим трансфером півзахисника Бенфіки та збірної України Георгія Судакова.
За даними Football Inside News, представники туринського клубу вже ведуть переговори щодо переходу 23-річного хавбека. Сторони обговорюють умови потенційного переходу, проте остаточної угоди поки що не досягнуто.
При цьому переговорний процес продовжується, а Ювентус зберігає інтерес до українського футболіста. Раніше туринці вже намагалися підписати Судакова під час виступів хавбека збірної України за донецький Шахтар.
Судаков перейшов до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2025 року на правах оренди за 6,75 мільйона євро з обов’язковим викупом за 20,25 мільйона євро.
Він відіграв за «орлів» у минулому сезоні 36 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.