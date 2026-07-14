Павло Василенко

Італійський Ювентус розпочав роботу над можливим трансфером півзахисника Бенфіки та збірної України Георгія Судакова.

За даними Football Inside News, представники туринського клубу вже ведуть переговори щодо переходу 23-річного хавбека. Сторони обговорюють умови потенційного переходу, проте остаточної угоди поки що не досягнуто.

При цьому переговорний процес продовжується, а Ювентус зберігає інтерес до українського футболіста. Раніше туринці вже намагалися підписати Судакова під час виступів хавбека збірної України за донецький Шахтар.

Судаков перейшов до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2025 року на правах оренди за 6,75 мільйона євро з обов’язковим викупом за 20,25 мільйона євро.

Він відіграв за «орлів» у минулому сезоні 36 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.