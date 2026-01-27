Франк Кессіє може знову з’явитися в Серії А. Ювентус розглядає варіант підписання івуарійського півзахисника, який нині виступає за саудівський Аль-Ахлі.

За інформацією Tuttosport, туринський клуб уже зробив футболісту конкретну пропозицію. Йдеться про контракт терміном на три сезони із заробітною платою 5 мільйонів євро на рік. У Ювентусі розраховують підсилити середню лінію гравцем із великим європейським досвідом.

Водночас Аль-Ахлі не поспішає відпускати Кессіє та планує запропонувати йому нову угоду ще на два роки. Клуб із Джидди зацікавлений у продовженні співпраці з хавбеком, який є важливою фігурою в команді.

Франк Кессіє виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії з сезону 2023/24. Раніше він захищав кольори Мілана та Барселони, а в Серії А вважався одним із найсильніших опорних півзахисників ліги.

Свій наступний матч Ювентус проведе проти Монако в Лізі чемпіонів у вівторок, 28 січня.