Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після поразки від Ювентуса з рахунком 0:2 зазначив, що команда продовжуватиме боротися за вихід у плей-оф, навіть якщо її шанси залишаються мінімальними.

«Навіть якщо це практично неможливо, «практично» – не означає «неможливо». Але навіть якби це було справді неможливо наш менталітет полягає в тому, що незалежно від цілей, коли грає Бенфіка, ти маєш віддати все, що в тебе є. Ти маєш грати з відповідальністю бути Бенфікою і викладатися на максимум.

Тому не так уже й багато змінює те, чи це практично можливо, чи ні. Ми знаємо, що це Реал Мадрид, знаємо, що ми зараз – Бенфіка з обмеженнями, але ми йдемо до кінця, як і сьогодні. Нам просто потрібно забивати. Граючи так, як ми грали, створюючи моменти, як ми створювали, домінуючи, як ми домінували, маючи ту сміливість, яку ми мали… ми повинні забивати й перемагати. Коли ти не забиваєш, ти відчиняєш двері для того, щоб пропустити, особливо коли граєш проти команд із гравцями такого рівня.

Я сидів на лаві з нюхом людини, яка провела 1250 матчів на тренерській лаві, і говорив колегам: «За такого розвитку подій, якщо ми не заб’ємо, то зрештою пропустимо. Я бачив багато справді красивих речей. Ми доходили до другої фази атаки з великою якістю, але в останніх 20 метрах дуже важко забивати голи. Це хороший матч Бенфіки, я не маю жодних сумнівів, щоб сказати це навіть після поразки, але щоб вигравати, потрібно забивати»