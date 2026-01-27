Півзахисник Галатасарая Лерой Сане з великою повагою висловився про період своєї кар’єри під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті напередодні очного поєдинку в Лізі чемпіонів.

Пеп Гвардіола — головний архітектор сучасного футболу. Він повністю перепрограмував моє футбольне мислення. Працюючи з Пепом, ти ніби відкриваєш для себе зовсім інший вид спорту. Його тактичні вимоги безжальні, він не просто тренував мене — під його керівництвом я еволюціонував. Саме з ним я став значно досконалішим гравцем, ніж будь-коли міг уявити, — слова Сане наводить BBC.

Вже у середу Манчестер Сіті зіграє проти Галатасарая в рамках восьмого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.