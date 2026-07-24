Сергій Разумовський

Центральний захисник Рівер Плейт Ніколас Отаменді оголосив про завершення виступів за збірну Аргентини після чемпіонату світу-2026. Про це 38-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.

Отаменді зізнався, що рішення попрощатися з національною командою стало одним із найскладніших у його кар’єрі. Захисник наголосив, що з дитинства мріяв одягнути футболку збірної Аргентини та завжди захищав її з гордістю, відповідальністю й самовіддачею.

Футболіст зазначив, що його останнім матчем за національну команду став фінал чемпіонату світу. Попри невтішний результат, Отаменді залишає збірну з високо піднятою головою, адже команда боролася до останньої секунди.

Окремо захисник подякував аргентинським уболівальникам і своїй родині, які підтримували його протягом усієї кар’єри. Також Отаменді звернувся до футболістів, які продовжать виступати за збірну, закликавши їх не припиняти вірити у власні сили та боротися за спільну мрію.

Ніколас Отаменді дебютував за збірну Аргентини у травні 2009 року. Загалом він провів за команду 139 матчів, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

За кількістю зіграних матчів в історії збірної Аргентини Отаменді посідає п’яте місце. Попереду нього — Ліонель Мессі, Хав’єр Маскерано, Анхель Ді Марія та Хав’єр Дзанетті. Разом із національною командою захисник виграв чемпіонат світу 2022 року та двічі ставав переможцем Кубка Америки.

Перед Рівер Плейтом до літа цього року Отаменді виступав за Бенфіку українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. А у Манчестер Сіті грав разом із Олександром Зінченком.