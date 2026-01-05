Керівники туринського Ювентуса ухвалили рішення щодо можливого трансферу українського форварда Роми Артема Довбика. Про це повідомляє журналіст Мікеле Де Блазіс.

Згідно з джерелом, клуб із Турина не планує підписувати ні Довбика, ні Дарвіна Нуньєса, ні Александера Серлота. Загалом посилення лінії атаки у зимове трансферне вікно не входить до планів Ювентуса, тому купівля нападника найближчим часом малоймовірна.

Нинішнього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 15 матчів, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського нападника у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що агенти Довбика шукають новий клуб для нападника.