Ювентус втратив очки в чемпіонаті Італії у поєдинку з Вероною
Команди зіграли в результативну нічию 1:1
У матчі четвертого туру чемпіонату Італії Верона на своєму полі зустрілася із Ювентусом. Визначити переможця суперникам так і не вдалося.
Вже у першій половині гри команди обмінялися результативними ударами: Франсішку Консейсау вивів гостей уперед, але Гіфт Орбан незабаром відновив рівновагу.
Після цього поєдинку Ювентус набрав десять очок та піднявся на вершину турнірної таблиці. У Верони в активі залишилося три бали, що відповідає п'ятнадцятому місцю.
Серія А, четвертий тур
Верона - Ювентус - 1:1
Голи: Орбан, 44 (пен) - Консейсау, 19
