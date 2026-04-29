Денис Сєдашов

Господарський суд Дніпропетровської області визнав Дніпро-1 банкрутом та відкрив процедуру ліквідації клубу до 23 квітня 2027 року. Повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Процес ініціював Шахтар через борг у 21 млн грн. Конфлікт виник через невиплату частки від трансферу Олександра Піхальонка до Динамо (480 тис. доларів). Сукупна заборгованість Дніпра-1 перед усіма кредиторами перевищує 338 мільйонів гривень.

Клуб припинив виступи після сезону-2023/24. Найвищим досягненням команди стало срібло УПЛ у 2023 році.

Гендир Шахтаря: «Якщо ми переможемо Крістал Пелес, ми доведемо, що наша модель працює».