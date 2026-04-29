СК Дніпро-1 офіційно визнано банкрутом
Суд встановив термін ліквідації юрособи до квітня 2027 року
близько 1 години тому
Господарський суд Дніпропетровської області визнав Дніпро-1 банкрутом та відкрив процедуру ліквідації клубу до 23 квітня 2027 року. Повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.
Процес ініціював Шахтар через борг у 21 млн грн. Конфлікт виник через невиплату частки від трансферу Олександра Піхальонка до Динамо (480 тис. доларів). Сукупна заборгованість Дніпра-1 перед усіма кредиторами перевищує 338 мільйонів гривень.
Клуб припинив виступи після сезону-2023/24. Найвищим досягненням команди стало срібло УПЛ у 2023 році.
