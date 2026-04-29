Атлетіко — Арсенал: де дивитися перший матч 1/2 фіналу ЛЧ
Гра розочнеться о 22:00 за київським часом
Фото: UEFA
Сьогодні, 29 квітня, у Мадриді відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2025/26 між іспанським Атлетіко і лондонським Арсеналом.
На матчі працюватиме нідерландська бригада арбітрів, яку очолює досвідчений Данні Маккелі.
Зустріч пройде на стадіоні Метрополітано, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція матчу в Україні буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Матч-відповідь запланований на 5 травня в Лондоні.
Раніше свій перший матч в 1/2 фіналу зіграли ПСЖ і Баварія.
