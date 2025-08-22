Коментатор і телеведучий Володимир Звєров оцінив гру Динамо в першому матчі матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3).

Кошмар. Катастрофа. Не знаю, чи це було гірше, ніж з Пафосом Мабуть, ні. Там усе сприймалося інакше. А проти Маккабі у мене якоїсь надії на геніальну гру не було. Я не розглядав перемогу Динамо як базовий результат цього протистояння. Після Пафосу було спустошення та боліла голова. А матч із Маккабі я дивився без якихось емоцій.

Дивлячись на кожну помилку Динамо в обороні, просто горіли вуха. Епізод у першому таймі, коли 19-й номер обійшов чотирьох гравців Динамо і пробивав майже з меж воротарської, було для мене піковою точкою неприйняття цього матчу. Навіть гол Волошина на моє враження не вплинув. З такою грою в Лізі Європи робити нічого. Ліга конференцій - це той максимум, на який здатні кияни. Пройшли Хамрун Спартанс і добре. Гарантували собі єврокубки, - розповів Звєров.