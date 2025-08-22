Колишній захисник Динамо Владислав Ващук після першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі (1:3) підозрює складну ситуацію всередині команди.

Ніяких вражень від поразки. Це внутрішні якісь речі, важко сказати, багато хлопців, які не відпрацьовують. Я так розумію, що від них просять це робити, але вони це не роблять. Недопрацювання, недобігання, немає зарядженості на перемогу. Це все впливає на результат.

Чому не втримали нічию? Напевно, це звичайні помилки в плані захисту, ось і все. Пропустили прості м’ячі, які стали важливими для іншої команди. Коли дивишся на матчі українських команд в єврокубках, то бачиш, що чемпіонат України не на тому рівні, щоб змагатися на одному рівні з суперниками в єврокубках.

Звісно, є шанс відігратися. Якщо вони захочуть, то все зроблять. Побажаю Олександру Володимировичу, щоб в нього все вдалося, щоб команда виграла і пройшла далі, це по силу їм, – сказав Ващук в інтерв’ю Тribuna.com.