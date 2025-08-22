Сергій Стаднюк

Захисник Динамо Олександр Сирота продовжить кар’єру в Туреччині. Про це повідомляє пресслужба киян.

25-річний футболіст виступатиме за місцевий Коджаеліспор. Сторони досягли домовленості про орендну угоду, яка діятиме до завершення поточного сезону. Команда є новачком Суперліги, але за два стартові тури в еліті не набрала жодного очка.

Минулого року Сирота також виступав в оренді – у складі Маккабі Хайфа. У чемпіонаті Ізраїлю він провів 22 матчі, ще 2 зіграв у національному Кубку та 2 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій.

Цікавою є ситуація з контрактом центрбека. Справа в тім, що раніше кінцевий його термін зазначався як кінець вересня 2025 року. Однак термін оренди розраховано аж до літа 2026 року. Тобто угоду з Динамо було продовжено заздалегідь без повідомлення для громадськості. Коли вона спливає та чи зіграє футболіст ще колись за «біло-синіх» залишається невідомим.

А напередодні кияни зазнали прикрої поразки в єврокубках. Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги Європи, аналіз і огляд гри – на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Також Динамо віддало в оренду ще одного футболіста.