Павло Василенко

Футболісти збірної Фінляндії зіграли внічию з однолітками з Нідерландів (2:2) у матчі першого туру групи D чемпіонату Європи серед юнаків до 21 року.

Фіни здивували голландців у першому таймі, забивши два голи за три хвилини. Каспер Терхо забив першим, потім Топі Кескінен відзначився, забивши потужним ударом у штангу.

Нідерландці відіграли один гол завдяки Лусіано Валенте, а Ернест Поку, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок на третій хвилині компенсованого часу.

Євро-2025, 1-й тур

Група D

Фінляндія U21 – Нідерланди U21 – 2:2

Голи: Терхо, 25, Кескінен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3.

Україна після першого туру посідає останнє, четверте місце в групі, яку продовжує очолювати Данія. Фіни та нідерландці, поділивши очки, розташувалися в середині турнірної таблиці.

Наступні матчі групи D відбудуться в неділю, 15 червня: Україна гратиме з Фінляндією (19:00), а Нідерланди – з Данією (22:00).