Забарний може стати основним гравцем ПСЖ, якщо переконає Енріке
На даний момент тренер парижан довіряє парі Маркіньос – Вільян Пачо
21 хвилину тому
Захисник збірної України Ілля Забарний має шанс закріпитися в основі ПСЖ, якщо зуміє виграти конкуренцію та переконає Луїса Енріке у своїй надійності.
17 серпня 22-річний футболіст уперше зіграв за парижан в офіційному матчі проти Нанта (1:0) у рамках стартового туру чемпіонату Франції.
Як зазначає Actuafoot, у цій зустрічі головний тренер вирішив задіяти низку гравців із резерву, включаючи Забарного. Причина в тому, що за кілька днів раніше основний склад провів важкий поєдинок за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема (3:2), тому в лізі фахівець зробив відразу сім перестановок.
Зараз Луїс Енріке довіряє зв'язці Маркіньос - Вільян Пачо, які вийшли в Суперкубку. У чемпіонаті ж шанс здобули Забарний та Лукас Бералдо.
У Франції вважають, що український захисник здатний згодом здобути місце в основі, якщо продовжить демонструвати впевнену та стабільну гру. Однак на старті сезону тренер, швидше за все, спиратиметься на дует Маркіньоса і Пачо, які вже зіграні і добре взаємодіють один з одним.
