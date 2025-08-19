Захисник збірної України Ілля Забарний має шанс закріпитися в основі ПСЖ, якщо зуміє виграти конкуренцію та переконає Луїса Енріке у своїй надійності.

17 серпня 22-річний футболіст уперше зіграв за парижан в офіційному матчі проти Нанта (1:0) у рамках стартового туру чемпіонату Франції.

Як зазначає Actuafoot, у цій зустрічі головний тренер вирішив задіяти низку гравців із резерву, включаючи Забарного. Причина в тому, що за кілька днів раніше основний склад провів важкий поєдинок за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема (3:2), тому в лізі фахівець зробив відразу сім перестановок.

Зараз Луїс Енріке довіряє зв'язці Маркіньос - Вільян Пачо, які вийшли в Суперкубку. У чемпіонаті ж шанс здобули Забарний та Лукас Бералдо.

У Франції вважають, що український захисник здатний згодом здобути місце в основі, якщо продовжить демонструвати впевнену та стабільну гру. Однак на старті сезону тренер, швидше за все, спиратиметься на дует Маркіньоса і Пачо, які вже зіграні і добре взаємодіють один з одним.