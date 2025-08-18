Український захисник Ілля Забарний дебютував у складі ПСЖ у виїзному матчі першого туру Ліги 1 проти Нанта, який завершився перемогою парижан з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Вітінья на 67-й хвилині.

За 90 хвилин на полі Забарний 71 раз торкнувся м’яча, віддав 61 точну передачу з 64 (95%), виграв два єдиноборства з чотирьох (50%), здійснив чотири оборонні дії, включно з одним перехопленням та одним виносом, але допустив п’ять втрат.

Аналітичний портал Sofascore оцінив виступ українця у 7,3 бала — це четвертий найкращий показник серед усіх учасників матчу. Платформа WhoScored поставила захиснику 6,8 бала, що стало п’ятим результатом серед гравців стартового складу обох команд.

Забарний провів на полі весь матч, продемонструвавши впевнену гру у дебюті за новий клуб.