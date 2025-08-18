Дружина українського захисника ПСЖ Іллі Забарного Ангеліна прокоментувала інформацію, яку поширювали французькі ЗМІ щодо нібито «дружби» її чоловіка з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

Французька преса повідомляла, що після переходу Забарного до ПСЖ 12 серпня 2025 року за 63 мільйони євро між ним та Сафоновим нібито налагодилося взаєморозуміння.

Ангеліна Забарна категорично заперечила ці чутки.

Ми всі чудово розуміємо і знаємо позицію Іллі щодо його одноклубника. Ми не змінюємо своїм принципам. Французькі ЗМІ намагаються отримати більше охоплення і вигадують нісенітниці, підтверджень яким немає. Більше нічого не хочеться коментувати, дякую, – сказала дружина футболіста.

Таким чином, сім’я українця дала зрозуміти, що ніякого «примирення» з російським воротарем у ПСЖ не було.

Також, Забарний отримав оцінки за перший матч у складі ПСЖ проти Нанта (1:0).