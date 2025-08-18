Видання Paris No Limit, яке спеціалізується на ексклюзивних новинах про Парі Сен-Жермен, опублікувало інформацію про взаємини українського захисника Іллі Забарного та російського воротаря Матвія Сафонова.

За даними джерела, футболісти нібито подружилися у роздягальні та навіть летіли на сусідніх місцях у літаку під час поїздки на матч за Суперкубок УЄФА.

Видання також підкреслює, що на його сторінку в соцмережах підписані зіркові екс- та нинішні гравці ПСЖ, серед яких Усман Дембеле, Ашраф Хакімі, Джанлуїджі Доннарумма, Мауро Ікарді, Кіліан Мбаппе, Серхіо Рамос, Анхель Ді Марія, Марко Вератті, а також відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше дружина Забарного категорично заперечила будь-які розмови про «дружбу» її чоловіка з російським одноклубником, наголосивши, що вони не змінюють своїм принципам.

У першому турі чемпіонату Франції ПСЖ із Забарним переміг Нант (1:0).