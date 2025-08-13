Сергій Стаднюк

Захисник збірної України Ілля Забарний після свого перехіду із англійського Борнмута до французького ПСЖ поділився думками про головного тренера Луїса Енріке. Слова футболіста передає пресслужба парижан.

Не можу дочекатися зустрічі з усіма, і, звісно, з головним тренером також. Думаю, це буде чудово. Я знаю, чого він від мене очікує, і готовий до цього. Ми вже зустрічалися, коли він очолював збірну Іспанії, а я грав за Україну, і тоді ми перемогли 1:0. Я бачив, наскільки він енергійний, і мені це дуже подобається! Мені подобається його пристрасть, і, безумовно, я теж принесу її на поле. Мені також імпонує те, що команда робить у тактичному плані. Я бачив, як вона грає, і отримував задоволення від перегляду. Я закохався у стиль гри Парі Сен-Жермен, тож для мене це справді чудово – бути тут. Ілля Забарний

Нагадаємо, про трансфер Забарного до ПСЖ офіційно стало відомо 12 серпня. За інформацією Transfermarkt, сума компенсації за перехід склала 63 мільйони євро. Разом із бонусами ціна може зрости до 67 млн. За різними даними, київське Динамо, яке виховало захисника, може отримати від трансферу від 8 до 18 мільйонів євро. У 2023 році кияни продали Забарного до Борнмута за 22,7 млн і прописали собі відсоток від майбутнього трансферу на вихід.

Таким чином, футболіст став одним з найдорожчих серед українських гравців у історії. Також Забарний – перший українець в історії Парі Сен-Жермен.

