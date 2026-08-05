ПСЖ із Забарним у складі зазнав розгромної поразки від Мальорки
Українець провів на полі 90 хвилин
Фото: ПСЖ
Французький ПСЖ поступився іспанській Мальорці у контрольному матчі.
У першому таймі у ворота парижан забили Лувумбу та Віржилі. На початку другого тайму Раїльйо довів рахунок до розгромного.
Український захисник ПСЖ Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.
Контрольний матч
Мальорка (Іспанія) — ПСЖ (Франція) — 3:0
Голи: Лувумбу, Віржилі, Раїльйо
Наполі здобув перемогу над Осасуною у контрольному матчі.