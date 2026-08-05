Денис Сєдашов

Французький ПСЖ поступився іспанській Мальорці у контрольному матчі.

У першому таймі у ворота парижан забили Лувумбу та Віржилі. На початку другого тайму Раїльйо довів рахунок до розгромного.

Український захисник ПСЖ Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Контрольний матч

Мальорка (Іспанія) — ПСЖ (Франція) — 3:0

Голи: Лувумбу, Віржилі, Раїльйо

Наполі здобув перемогу над Осасуною у контрольному матчі.