Павло Василенко

Ліверпуль наразі не веде активної роботи над трансфером центрального захисника ПСЖ та збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє видання Sport.fr.

Раніше з'явилася інформація, що англійський клуб нібито надіслав пропозицію щодо переходу оборонця на тлі призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера команди.

Проте джерело зазначає, що кандидатура Забарного наразі не є пріоритетною для англійського гранда. Керівництво клубу зосереджене на підсиленні інших ліній, зокрема півзахисту.

Сам Іраола прагне бачити у своїй новій команді 22–річного хавбека збірної Англії Алекса Скотта. Фахівець уже чудово знайомий із можливостями цього футболіста завдяки спільній роботі у Борнмуті.

Забарний у сезоні 2025/26 провів 38 матчів за паризьку команду в усіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем.