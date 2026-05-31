Забарний вважає, що ПСЖ заслужив на перемогу в Лізі чемпіонів
Парижани з українцем у складі лише у серії пенальті подолали Арсенал
38 хвилин тому
Ілля Забарний. Фото: ПСЖ
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився щодо виграшу Ліги чемпіонів у складі французького клубу. Слова футболіста передає TNT Sports.
Це дивовижно, неймовірний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми наполегливо працюємо і заслуговуємо на це. Прапор України під час святкування? Пишаюся тим, що я українець. Ми — сильний народ, наші люди сильні, ми не здаємося.
Який Луїс Енріке як тренер? Неймовірний. Енріке — чарівник, ми боремося за нього, а він бореться за нас.
Раніше перемогу в Лізі чемпіонів прокоментував головний тренер ПСЖ Луїс Енріке. На поразку своїх підопічних відреагував і наставник Арсеналу Мікель Артета.