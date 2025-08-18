У першому турі чемпіонату Франції Нант приймав ПСЖ, і гості зуміли здобути мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У складі парижан свій перший офіційний матч провів захисник збірної України Ілля Забарний, який відіграв усі 90 хвилин. Після фінального свистка футболіст поділився враженнями від дебюту.

«Звичайно, тут все інакше, але мені сподобалося. Я люблю грати за команди, які багато володіють м'ячем. Мені це дуже сподобалося.

Я почувався дуже добре протягом всього матчу. Вболівальники були поруч, було дуже приємно грати з їхньою підтримкою. Вони не переставали співати. Я нещодавно знайомий зі своїми товаришами за командою, вони неймовірні гравці. Я дуже радий бути тут, всі намагаються мені допомогти», – відреагував Забарний для RMC Sport.