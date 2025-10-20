У вівторок, 21 жовтня, відбудеться матч третього туру Ліги чемпіонів, у якому німецький Баєр на своєму полі прийме французький ПСЖ. Напередодні поєдинку паризький клуб опублікував список гравців, які були заявлені на зустріч.

Головний тренер Луїс Енріке, як і раніше, не може розраховувати на двох півзахисників — Жоау Невеша та Фабіана Руїса, які продовжують відновлюватися від травм.

У той же час команда отримала важливе поповнення: до ладу повернувся Усман Дембеле, який пропустив сім останніх матчів, а також капітан Маркіньйос, який повністю відновився після пошкодження.

Українського захисника Іллю Забарного також включено до заявки, проте його вихід з перших хвилин під питанням через повернення конкурента на його позицію.