Енріке відреагував на помилку Забарного у матчі ПСЖ проти ФК Париж
Тренер зробив заяву про паризьке дербі
близько 1 години тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки переможного дербі проти ФК Париж, який завершився з рахунком 2:1 у рамках чемпіонату Франції.
Український захисник Ілля Забарний, який вийшов у стартовому складі, опинився у центрі одного із ключових моментів другого тайму. На 49-й хвилині центральний захисник порушив правила у власному штрафному майданчику, через що був призначений пенальті, який завершився голом у ворота паризького клубу.
Після матчу Луїс Енріке утримався від персональної критики футболістів, проте зазначив, що після перерви команда припустилася кількох помилок, які ускладнили гру.
«Я не знаю, чи був це брак концентрації моєї команди... Ми не пресингували добре. У нас було менше контролю над грою. У другому таймі було більше проблем, і ми припустилися помилок біля власних воріт. Результат – це найважливіше для нас, але почати 2026 рік з перемоги – це важливо», – заявив наставник ПСЖ.