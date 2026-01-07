Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки переможного дербі проти ФК Париж, який завершився з рахунком 2:1 у рамках чемпіонату Франції.

Український захисник Ілля Забарний, який вийшов у стартовому складі, опинився у центрі одного із ключових моментів другого тайму. На 49-й хвилині центральний захисник порушив правила у власному штрафному майданчику, через що був призначений пенальті, який завершився голом у ворота паризького клубу.

Після матчу Луїс Енріке утримався від персональної критики футболістів, проте зазначив, що після перерви команда припустилася кількох помилок, які ускладнили гру.