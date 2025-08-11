Павло Василенко

Прибувши до Парижа пізно в неділю, Ілля Забарний успішно пройшов медичне обстеження та підписав контракт з ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.

Бракує лише офіційного підтвердження, але український центральний захисник справді є новим гравцем паризького клубу.

Забарний уклав угоду з ПСЖ до 30 червня 30 року. Борнмут отримає за гравця 66 мільйонів євро, включаючи 3 мільйони євро бонусів.

Transfermarkt оцінює 22-річного центрального захисника в 40 мільйонів євро.