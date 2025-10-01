Забарний зіграє з перших хвилин у складі ПСЖ проти Барселони в Лізі чемпіонів
Команди здобули перемоги в першому турі ЛЧ
близько 3 годин тому
Сьогодні, 1 жовтня, пройде поєдинок другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26, у якому каталонська Барселона на своєму полі прийме ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Наставники обох команд вже визначились із основними складами. Із перших хвилин в обороні парижан з'явиться захисник збірної України Ілля Забарний. В останньому матчі чемпіонату Франції колишній гравець київського Динамо провів усі 90 хвилин та відзначився забитим м'ячем.
У першому турі групового етапу ПСЖ розгромив Аталанту з рахунком 4:0, а Барселона виявилася сильнішою за Ньюкасл – 2:1.
З початку сезону Забарний взяв участь у шести зустрічах за французький клуб і записав на свій рахунок один гол.