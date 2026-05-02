Забитий м'яч Шахтарю визнано найкращим голом ігрового дня в Лізі конференцій: відео
На нагороду претендував нападник Райо Вальєкано
близько 1 години тому
Ісмаїла Сарр / Фото - Yahoo
UEFA назвав найкращий гол перших матчів півфіналу Ліги конференцій за підсумками голосування вболівальників.
Ним був визнаний забитий вінгером Крістал Пелес Ісмаїлою Сарром м’яч у ворота Шахтаря на 21-й секунді зустрічі.
На нагороду претендували також гол форварда Крістал Пелес Йорґена Ларсена «Шахтарю», а також гол нападника Райо Вальєкано Алемао Страсбуру.
Зазначимо, що забитий м’яч Сарра гірникам – найшвидший в історії Ліги конференцій.
Нагадаємо, гравець Шахтаря Олег Очеретько потрапив до команди тижня Ліги конференцій.
