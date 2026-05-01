Володимир Кириченко

Хавбек Шахтаря Олег Очеретько в ефірі MEGOGO прокоментував свій забитий м’яч у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:3) та зазначив, що це двоматчева дуель ще не завершилася.

Які ваші перші враження від цього матчу? Все ж «Крістал Пелес» – команда з англійської Прем’єр‑ліги. Ти говорив, що було велике бажання довести, що можна грати на цьому рівні. Чи не виникало враження, що це матч навіть більш напружений, ніж гра Ліги конференцій – за накалом, боротьбою, швидкостями?

«Можу сказати, що ми демонстрували гарну гру від нас. Ми грали у свій футбол, просто зіграли ті маленькі деталі, які треба було сконцентровано відіграти у той момент – і все. І я думаю, що таких шансів би не було».

З приводу забитого після кутового хотілося б спитати: це була награна комбінація? Адже й після того ми бачили спроби навішувати на ближню стійку під скидання головою.

«Так, це було награно. У нас перед грою були стандарти, і ми дивилися, як вони захищаються та які в них слабкі зони».

Щодо цього швидкого пропущеного м’яча, які тоді були емоції після голу Сарра?

«Та нічого, знаєте, не відчули чогось такого – почали грати й все. Ми навіть не зважали на результат, що пропустили гол. Ми сконцентрувалися тільки на своїй грі».

Ось таке питання, можливо, по цьому протистоянню більш філософське. Це ще не кінець чи 1:3 і на виїзді буде дуже важко?

«Це ще не кінець. Не кінець».

Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 7 травня.

