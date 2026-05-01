Головний тренер Крістал Пелес Олівер Ґласнер для TNT Sports прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Шахтаря (3:1).

«Я дуже радий і задоволений перформансом. Віддаю належне гравцям – вони дотримувалися плану вони й дуже старанно працювали, кожен у захисті. Ми не дозволили супернику багато. Вони були великою загрозою після стандартних положень, так? Саме так ми й пропустили, але я думаю, що ми також були такими ж небезпечними в атаці. Коли ми йшли вперед, це завжди було дуже загрозливо.

Мене дуже вразила реакція команди після того, як ми пропустили гол у відповідь, тому що раптом у нас виникли два або три гольові моменти, але ми їх не реалізували. А потім було довге вкидання з ауту, і ми знову вийшли вперед, після чого вже чекали на свої моменти. Величезний внесок зробили гравці, які вийшли з лави запасних.

Загалом ми дуже задоволені перформансом, але це лише перший крок. Я вважаю, що вдома ми повинні зіграти ще краще, щоб вийти у фінал.

Командний дух? Це неймовірна група людей, чоловіків із характером. У нас панує сильний дух і справжня згуртованість, і ми завжди віримо в себе. Це не кнопка, яку можна натиснути, щоб це ввімкнути – це те, що ми створювали місяцями й роками. Ми знаємо, що завжди можемо повернутися в гру і забити гол».