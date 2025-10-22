Артета: «Після нашого першого гола Атлетіко розкрився, це дало нам можливість знаходити вільні зони»
Арсенал розгромив мадридський клуб у Лізі чемпіонів
близько 1 години тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Атлетіко (4:0) у третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2025/2026.
Матч виявився непростим. Після нашого першого гола суперник розкрився, і це дало нам можливість краще знаходити вільні зони. Ми дуже раді цьому результату.
Це також зміцнює нашу єдність із вболівальниками, адже впевненість у перемозі має величезне значення у спорті. Тепер потрібно зосередитись на найближчому матчі в неділю, — сказав Артета в коментарі офіційному сайту УЄФА.
Після цієї перемоги Арсенал піднявся на третє місце у зведеній таблиці Ліги чемпіонів, тоді як Атлетіко опустився на 18-ту позицію — у зону стикових матчів.