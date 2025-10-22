Матч виявився непростим. Після нашого першого гола суперник розкрився, і це дало нам можливість краще знаходити вільні зони. Ми дуже раді цьому результату.

Це також зміцнює нашу єдність із вболівальниками, адже впевненість у перемозі має величезне значення у спорті. Тепер потрібно зосередитись на найближчому матчі в неділю, — сказав Артета в коментарі офіційному сайту УЄФА.