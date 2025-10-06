Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував нічию команди з Металістом 1925 у восьмому турі УПЛ (1:1).

Вівчаренко наголосив, що у клубі залишилися незадоволені підсумковим результатом поєдинку і команда має намір покращувати свої показники у наступних матчах.

Футболіст також висловився щодо моменту з пропущеним голом.

«Звісно, незадоволені результатом, четвертий матч поспіль граємо внічию. Усі переживаємо за результат, тому що для нас нічия – як поразка. Важко прийняти такий результат, але це футбол, будемо боротися далі, попереду ще багато ігор.

Тут потрібно швидко перелаштовуватися й забувати ті матчі, які вже зіграні. Наступна гра – найважливіша. Тоді програли, зараз зіграли внічию, тому немає задоволення. Але нічого страшного, будемо тренуватися, покращувати свою гру. Також дякую вболівальникам за підтримку.

Пропущений гол? Будемо аналізувати цей епізод. Тренерський штаб скаже нам, як потрібно було робити, і будемо рухатися далі», – цитує Вівчаренка пресслужба Динамо