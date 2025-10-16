Павло Василенко

Міланський Інтер підтвердив, що захисник Маттео Дарміан отримав травму лівої ноги та пропустить найближчі матчі команди. Футболіст, якому у грудні виповниться 36 років, вже зіграв два матчі цього сезону, а також брав участь у матчах Клубного чемпіонату світу-2025.

У заяві медичного персоналу нерадзуррі йдеться про те, що у нього діагностували розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги. Стан Дарміана буде повторно оцінено наступного тижня, а це означає, що очікується, що він вибув з гри щонайменше кілька тижнів.

Це точно залишає Дарміана поза складом Інтера на суботній виїзний матч Серії А проти Роми українського нападника Артема Довбика та матч Ліги чемпіонів проти Рояль Уніон.

Очікується, що захисник не зможе зіграти проти чинного чемпіона Італії Наполі 25 жовтня.