Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні поділився враженнями після матчу з Наполі, що завершився внічию 2:2 у рамках 20 туру італійської Серії А, повідомляє DAZN.

«Є деякі деталі, над якими нам, безумовно, треба попрацювати, але сьогодні я побачив явний крок уперед у плані менталітету та створення гостроти. Ми повинні були краще діяти перед воротами, але також маємо визнати майстерність суперника, у якого гравці найвищого рівня.

Я, як і раніше, вважаю, що ми дуже добре провели першу половину сезону – адже я пам'ятаю, яке враження склалося про нас на його початку. Нелегко перезавантажитись після стількох років, і я вважаю, що ми проводимо хороший сезон.

На жаль, коли ви пропускаєте гол, цьому передує безліч помилок. Наполі — сильна команда, тому, незважаючи ні на що, я бачу сьогоднішню гру в позитивному світлі», — сказав Бастоні.