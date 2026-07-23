Захисник ЛНЗ – про дебют в єврокубках: «Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося максимально позитивно»
Історичний матч черкаський клуб проведе проти бельгійського Гента
33 хвилини томуПідписатися в
Захисник ЛНЗ Роман Дідик перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента розповів про очікування від дебюту команди в єврокубках. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Для більшості гравців у команді це перший матч у єврокубках, і всі в очікуванні цього поєдинку. Налаштовуємося максимально позитивно.
Гент – це хороша команда з досвідченими гравцями в кожній лінії. Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося максимально позитивно.
Я не можу сказати, що якась інакша підготовка. Готуємося в звичному режимі, як і кожні збори проходили в певних етапах. Щоб була якась окрема настанова до тої гри – ні, просто готуємося, як до звичайного матчу в УПЛ.
Звичайно, чекаємо на українських уболівальників, але хотілось би, щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожна команда, яка представляє українську Прем’єр-лігу, могла грати свої єврокубкові матчі в Україні. Але, звичайно, запрошуємо всіх вболівальників на завтрашній матч, щоб прийшли підтримати нас, щоб ми почувалися як вдома.
Раніше XSport розповідав, де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ – Гент.
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