Захисник ЛНЗ Роман Дідик перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента розповів про очікування від дебюту команди в єврокубках. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Для більшості гравців у команді це перший матч у єврокубках, і всі в очікуванні цього поєдинку. Налаштовуємося максимально позитивно.

Гент – це хороша команда з досвідченими гравцями в кожній лінії. Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося максимально позитивно.

Я не можу сказати, що якась інакша підготовка. Готуємося в звичному режимі, як і кожні збори проходили в певних етапах. Щоб була якась окрема настанова до тої гри – ні, просто готуємося, як до звичайного матчу в УПЛ.

Звичайно, чекаємо на українських уболівальників, але хотілось би, щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожна команда, яка представляє українську Прем’єр-лігу, могла грати свої єврокубкові матчі в Україні. Але, звичайно, запрошуємо всіх вболівальників на завтрашній матч, щоб прийшли підтримати нас, щоб ми почувалися як вдома.