Захисник Манчестер Юнайтед Нуссаїр Мазрауї емоційно висловився після дербі проти Манчестер Сіті у четвертому турі АПЛ.

Червоні дияволи на виїзді не зуміли чинити опору і зазнали поразки з рахунком 0:3.

«Я почуваюся погано. Розчарований у собі, у команді і розчарований за вболівальників, що ми не змогли показати ту гру, яку демонстрували останнім часом.

Якщо програєш, але граєш добре і створюєш ті моменти, які ми мали у попередніх матчах, можна знайти щось позитивне. Але цього було недостатньо.

Важко сказати, де саме ми помилилися, бо після гри завжди переповнений емоціями, тому я намагаюся заспокоїтися і проаналізувати матч. Інакше я просто ставив би пальці на когось, а зараз я цього не роблю. Ми проаналізуємо гру командою та будемо вдосконалюватися», – сказав Нуссаїр.